Oğlak – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. Her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunmakta, yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir.

Seyahat planları olanlar, seyahat öncesi ve bilet bavul kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmalarını önerebilirim, yanınıza aldığınızı sandığınız bir şeyleri almadığınız için keyfiniz kaçabilir. Özelikle bu gerileme döneminin favorisi bavulların kaybolmasıdır. Bu yüzden bagaj fişinize sahip çıkınız ki sonradan zor duruma düşmeyin. Kısacası ne kadar iyi organize, o kadar iyi Merkür Retrosu. Merkür gerilerken başladığınız eğitimleri yarıda bırakabilir, okumaya başladığınız kitapları bitirmekte zorlanabilir veya içeriğini hemen unutabilirsiniz. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. İncir çekirdeğini doldurmayacak durumlar yüzünden özel hayatınızı kaosa çevirmemeye özen gösterin. Kumar, borsa ve büyük paralarla ilgili risklere girmek için hiç uygun bir hafta değil. Rastgele cinsel teklifler, cinsel içerikli görüşmeler gündeminizde yer alabilir. Varsa çocuklarınızın hayatına ilişkin beklenmedik, çok acil ve ani kararlar almanız gerekebilir, bu onların eğitim veya sağlıkları ile ilgili olabilir. Beklenmedik sürpriz karşılaşmalarla, sürpriz aşklar gündeme gelebilir. Yalnız dikkat edin bu hafta çok hızlı başlayacak aşklar aynı hızda sona da erebilir. Yurt dışı, uluslararası işler, yabancılar, eğitim ile ilgili konularda daha cesur ve korkusuz adımlar atabilecek, bu alandaki tüm girişimleriniz için destek bulabileceksiniz. Sürpriz, hesapta olmayan ama bir o kadar keyifli bir seyahatte gündeme gelebilir.