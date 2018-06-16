Oğlak – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konular olacaktır. Tek başınıza hareket etmeniz zor ama yardım gereken konularda rahatlıkla destek bulabileceksiniz.

Yeni ortaklıklar başlayabilir hayatınızda. Bunun yanı sıra yalnız olanlar, yeni tanışacakları kişilerle güzel ve ciddi bir ilişkiye adım atabilirler. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Dostlarınızla, arkadaşlarınız fikirler ve projeler üretebilir, birlikte seyahatlere çıkabilirsiniz. Arkadaşınızla ortak bir karar verip birlikte bir eğitime başlayabilir, arkadaşlarınızla aranız bozuk ise sağlıklı iletişim kurarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz hafta boyunca!