Oğlak – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanların sosyal ilişkiler, dostluklar, arkadaşlıklarla ilgili konular olacağına işaret etmekte.

Sosyal çevreniz süper hareketleniyor! Bu dönem yeni insanlarla tanışma, onlarla ortak bilinçle hareket etme dönemi. Daha önce görüşmediğinizden çok daha fazla insanla görüşebilir, arkadaşlarınızla çok daha vakit geçirebilirsiniz. Onlardan fayda ve destek görebileceksiniz. Olası tartışmalarınızda bile genelde haklı taraf siz olacaksınız. Yalnız tabii ki dostluklar arası gizli bir takım konuların açığa çıkması ve bundan dolayı da tartışmalar söz konusu olabilecektir. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bu bir aylık süreçte biraz daha kendinize dönecek, yalnızlık ihtiyacınız artacak, hayatta biraz daha geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu bir aylık dönemde koşulları ve şartları pekte kolay kontrol edemeyeceksiniz ne yazık ki. Biraz daha sağlıkla ilgili konu ve koşullarla ilgilenmeniz gerekebilir.