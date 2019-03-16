Oğlak – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş'in 20 Mart’ta Koç burcuna geçişi ile beraber, bir ay boyunca odaklanacağınız konular, aile, yuva,yerleşim, yaşadığınız yer ile ilgili konular olacaktır. Kendinizi bu alanlarda çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Bu bir aylık süreçte yer değiştirmek, ev değiştirmek, taşınmak, arsa, ofis işleri ilgilenmek için çok uygun bir dönem.

Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda agresyon, efor ve mücadele daha çok ön planda olabilir. İnatçı, aksi, aşırı sahiplenici tavırlar zarar verebilir. Libidonuz her zamankinden yüksek olabilir. Özel hayatınıza ilişkin bir şeyleri değiştirmek, yeniden düzenlemek için uygun bir hafta olacaktır. Varsa çocuklarınıza karşı daha toleranslı olun, onları dinlemeye özen gösterin. Hamileyseniz eğer doktor kontrollerinizi aksatmayın.

Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Ama Merkür'ün hala geri harekette olduğunu unutmayın. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.