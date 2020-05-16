Oğlak – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir. İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına özellikle.

Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili bir uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. İletişim kuruş tarzınız biraz gergin olabilir. Kardeşleriniz, komşularınız veya kuzenlerinizle gereksiz tartışmalar içine girmemeye özen göstermelisiniz. Neptün ve Venüs’ün etkileşimi ile uzak mesafelerle ilgili işleriniz varsa veya yabancılarla bu konularda hayal kırıklığı, işlerin yolunda gitmemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınızla, özellikle kadın olanlarla iletişimsel sıkıntılar da yaşayabilirsiniz.