Oğlak – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Akrabalarınızdan, mevki ve statü sahibi kişilerden destekler görmeniz konusunda yardımcı olacaktır.

Bunun yanı sıra keyif ve neşe veren bazı yolculuklar gündeme gelebilir. Yüksek öğrenimle ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tanıtım, reklam, halkla ilişkiler ve hukuksal konulara odaklanmanızı sağlamanın yanı sıra, daha çok okumanızı ve araştırmanızı sağlayacaktır. İthalat, ihracatla ilgili konularda yine güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Jüpiter desteği ile yayıncılık, medya, yurt dışı ile ilgili konular, pasaport, vize işlemleri gibi konularla yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Bu konulardan yana da güzel destekler, fikirler, akıllar alabilirsiniz. Bu konularda işleriniz rahatlıkla çözülebilecek. Yeni akım ve fikirlerle haşır neşir olabilirsiniz. Araştırmalar yapabilir, okumak için yeni kitaplar alabilirsiniz. Tez yazmak, ödev hazırlamak için uygun bir hafta iken, gireceğiniz olası sınavlarda başarı yakalama şansınız da yüksek olacaktır.