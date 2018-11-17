Oğlak – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. Bu bir aylık süreçte biraz daha kendinize dönecek, yalnızlık ihtiyacınız artacak, hayatta biraz daha geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu bir aylık dönemde koşulları ve şartları pek de kolay kontrol edemeyeceksiniz ne yazık ki. Biraz daha sağlıklı ilgili konu ve koşullarla ilgilenmeniz gerekebilir.

Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. Dolunayda Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. Öncelikle sağlığınıza dikkat etmelisiniz, bağışıklık sisteminiz bu hafta çok kuvvetli olmayabilir. Kardeşleriniz, komşularınız, kuzenlerinizle tartışmamaya, gerginlikler yaratmamaya, olası gergin durumlarda ortamı sakinleştiren kişi olmaya özen gösterin. Araç kullanıyorsanız çok aceleniz olsa bile risk almayın, kurallara uyun. Sizi gerebilecek, stres yaratacak her türlü ortamdan uzak durun.