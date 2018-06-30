Oğlak – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile finansal anlamda özellikle destek bulabileceğinize, maddi olarak rahatlayacağınız haberler almanıza yardımcı olacaktır. Yaratıcılık gerektiren veya alım ve satım işlerinden de gelir elde edebileceksiniz.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Hem ev, yuva, aile, yerleşim, taşınmaz mallar konusunda hem de sağlık, psikolojik sağlık, bilinçaltı, ruhsal konular, bilinçlenme, hayatı ve evreni anlama, ruhsal çalışmalar, şifalanma ile ilgili konularda harika fırsat ve şanslar sunacaktır. Mesela bu hafta sigara kullanıyorsanız eğer veya başka bir takım kötü alışkanlıkları geride bırakmak için harika bir hafta. Sizi ruhsal anlamda değiştirecek, iyi gelecek çalışmalar içine girebilirsiniz. Sağlıkla ilgili olası problemleriniz var ise rahatlıkla çözüm bulabileceksiniz, buna psikolojik olanlarda dahil.