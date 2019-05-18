Oğlak – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Birlikte çalıştığınız kişilerle veya iş ortamınızda bilgi alış verişleri artıyor. Yeni orijinal fikirler havada uçuşmaya başlıyor. İş ortamınızdaki olası sorunların üstesinden akılcı bir şekilde gelebileceksiniz. Günlük rutin işlerinizi rayına koymak, düzenlemek için de harika zamanlar. Bu zaman aralığında özellikle yaptığınız işte yeni teknolojik aletler kullanılabilir, alt yapı çalışmaları yapılabilir, yeni iş projeleri ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle iş arayanlar bu süreçte türlü mülakatlara gidebilirler.