Oğlak – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Aşk hayatınıza ilişkin gizlilik içinde hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz fakat bu Yeni ay zamanı bunu artık açığa çıkartabilirsiniz. Yine çocuk sahibi olanlar, çocukları ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler.

Kişisel yeteneklerinizi kullanarak iş hayatınızda özellikle başarıyı çok daha kolay bir şekilde edebilir, finansal anlamda kazanç elde edebilirsiniz. Bu hafta gerçekleşecek olan Yeni Ay, özel hayatınızda olan kişiye özel sürprizler hazırlayabilir, ilişkinizi çok daha sağlam ve güçlü bir hale gelmesi için adımlar atabilirsiniz. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. İşinizi yaparken fikirsel olarak baskıcı olmaktan kaçınmalısınız. Yapıcı olmalı, kriz yaratmak yerine kriz çözücü davranmanızda yarar var. Aile içi iletişimde gereksiz yere inat, baskı, sert eleştirilerden de uzak durmanızda fayda var. Ev içi iletişim sisteminde sorunlar meydana gelebilir.