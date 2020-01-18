Oğlak – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte finansal konular iş başında. Bu Yeni Ay zamanı bir taraftan grup çalışmaları ile kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir taraftan da kesenin ağzını biraz açmanız gerekebilir. İş hayatında organize ve sorumluluk bilinci ile hareket etmeniz durumunda başarıyı biraz geç de olsa elde edebileceksiniz. Kişisel anlamda kazançlarınızı artırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satış işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz.

Bu Yeni Ay ile kendinize yeni teknolojik aletler, telefon, yüksek teknolojik ürünler de satın almak isteyebilirsiniz. Aslında koşullarınız uygunsa, bu Yeni Ay, bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize. Amma ve lakin Yeni Ay’da Uranüs etkin olacağından dolayı, bir şekilde sizin de cebinizden para çıkacak! Hazır olun! Bu varsa çocuklarınızla ilgili beklenmedik bir masraf olabilir ya da özel hayatınızı paylaştığınız kimse ile ilgili ekstradan bir harcama yapmanız gerekebilir. Eğer gündeminizde nafaka ve miras gibi konular varsa veya gündeminizde anlaşmaya varmanız gereken bir para meselesi varsa, gökyüzü bu dönem anlaşmaya varmanın zor olacağına işaret etmekte. Ya da hak edilen bir para varsa, zam gibi ya da bir şeylerde yan kazandığınız para da olabilir, onun size gelmesi biraz zaman alabilir ya da bir süre daha gelemeyebilir. Ya da borç verdiğiniz biri borcunuz ödemekte gecikebilir.