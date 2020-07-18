Oğlak – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatında ki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler yeni ayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır.

Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu Yeni Ay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Kısacası hem ortaklık hem özel hayatınız, evli olduğunuz partner veya evlenmek üzere olduğunuz kişi ile ilgili önemli bir takım kararlar verilecek zaman. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Bu hafta elinizi atacağınız tüm işler yarım yamalak kalabilir, sağlık anlamında güçlü hissetmeyebilir, tüm kişisel girişimleriniz engellenebilir, hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Bu hafta yeni başlangıçlar yapmak için hiç uygun bir hafta değil. Kariyer anlamında üstlerinizle birbirinize girmemeye özen gösterin. Yeni Ay’ın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, başkalarına ait maddi kaynaklar, krediler, ödemeler, borçlar, burs, prim, vergiler gibi konular odaklanacağınız konular arasında yer alacak. Bu konularda isteklerinizi daha kolay elde edebilecek, koşulları istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz.