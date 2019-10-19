Oğlak – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile başlıyoruz. Daha çok yuvanızda huzuru bulabilir, evinizde minik değişimler, boya, badana gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Daha çok yalnız kalmak isteyebilir, yaratıcı çalışmalar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Evinizi, yaşadığınız yer güzelleştirmek için güzel bir hafta olacak sizler için.

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca sosyal, hareketli olabilecek, yeni kişilerle tanışabilir ve bu yeni tanıştığınız kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Bu bir ay umut ettiklerinizin, dileklerinizin gerçekleşme zamanı olarak değerlendirebilirsiniz. Bu yüzden neler dilediğinize ve istediğinize dikkat edin. Arkadaşlarınızdan harika destekler görebileceksiniz.

Ayrıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Özellikle iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sizleri epey zorlayabilir. İşinizle ilgili şansınız çok açık olmayabilir. Problemler, talihsizlikler, krizler ve işlerin yolunda gitmemesi söz konusu olabilir. İşinizle alakalı çok fazla eleştiri de alabilirsiniz. Üstlerle tartışma, kavga, öfkenizi kontrol edemezseniz istifa, kovulma gibi durumlar da söz konusu olabilir.