Oğlak – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile arkadaşlarınızla iletişim çok daha ön plana çıkacak, arkadaşlarınızla ortak düşünce ve fikir paylaşımları doğrultusunda hareket edeceksiniz, daha sosyal ve dışa dönük olabileceksiniz. Yine bu tarihe kadar grup aktiviteleri ön plana çıkabilir. Yeni ortamlar içine girebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bu dönem arkadaşlarınızla ticari bir takım ilişkiler geliştirebilir, birlikte para kazanabilecek fikirler üretebilirsiniz.