Oğlak – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir. İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor.

Bu yüzden sağlığa dikkat! Özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Özellikle ilişkiler ve özel hayatınızda sorunlar söz konusu olacak. Partnerinizle aranız açılabilir ya da partnerinizin kendi hayatına dair olan sorunları size ilgi göstermesine engel olabilir. Eğer böyle bir durum olursa lütfen onu idare edin. Ortaklıklarla ilgili konularda finansal anlamda aranızda bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Merkür/Plüton etkileşimi sayesinde ise maddi anlamda size destek olabilecek fikirler, projeler, teklifler, anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu. Bu hafta size iyi gelecek bir seyahatte söz konusu olabilir.