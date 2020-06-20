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Oğlak – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 20, 2020
Oğlak – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu
22 Haziran haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. 4. evinizde ilerleyecek olan Mars ailede, yuvada, yaşadığınız alanda huzurunuzu biraz kaçırabilir, aceleci, sabırsız tavırlarınız ile eleştiri oklarını üzerinize çekebilirsiniz.

Ailenize karşı isyankar tavırlar ve davranışlar sergileyebilirsiniz de. Mars etkisi ile, evinizde büyük çaplı tadilat konularına girişebilirsiniz. Hayat artık ne yöne gitmeniz, karar vermeniz konusunda size baskı kurmaya başlayabilir, bu dönemi önümüzdeki 6 aylık süreci nasıl geçirmek istediğinize dair hedefler belirleyerek ve bu hedeflere giden yolu planlayarak geçirebilirsiniz. Mars'ın bu geçişi aslında bir nevi sizi dipten çıkartıp daha görünür olmanıza neden olacak. Aile içinde olası sorunlar çıksa bile aile bireyleri sizin haklı olduğunuzu er geç kabul edeceklerdir.

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