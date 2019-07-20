Oğlak – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, başkalarına ait maddi kaynaklar, krediler, ödemeler, borçlar, burs, prim, vergiler gibi konular odaklanacağınız konular arasında yer alacak.

Bu konularda isteklerinizi daha kolay elde edebilecek, koşulları istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz. Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu size finansal anlamda destek sağlayacak bir gelişme, başkalarına ait finansal kaynaklardan çok daha rahat bir şekilde faydalanmanızı sağlayacak. Kredi çekmek, bankacılık işlerini halletmek, prim, burs gibi şeylere başvurmak ve olumlu sonuçlar almak için olumlu bir süreç olacak. Ortağınızın veya eşinizin finansal durumunda iyileşme, gelirlerde artış meydana gelebilir.