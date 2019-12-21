Oğlak – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz. Bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu tutulma aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Elinizdeki mevcut işleri bitirip yeni işlere başlama zamanı sizler için tam olarak.

Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Bu ikili büyük fırsat ve şanslarla ilgilidir! Şansın ayağınıza geleceği konular, aşk, para, gelir artışı, çocuklar, şans oyunları, spekülatif yatırımlar ile ilgili olacaktır. Bu belki büyük bir aşk, büyük bir gelir artışı veya maddi kazanç olabilir. Eğer yurt dışına gitmek gibi bir planınız varsa, yabancılarla işler yapmak istiyorsanız bu tutulma ayağınıza adeta bu konuda fırsatları getirecektir. Kişisel yeteneklerinizi rahatça parlatabilir ve kazanca dönüştürebileceğiniz fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz.