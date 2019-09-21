Oğlak – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu

23 Eylül haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş Terazi burcuna geçecek hem de Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren koşullar ön planda olacak. Bu aslında nispeten güzel bir etki, yeni iş teklifleri ile karşılaşabilir, yükselmenizi sağlayacak koşullar oluşabilir. Yalnız kararsız kalabilir, ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Özellikle ev ve iş arasında denge kurmak ve otorite figürlerle ilişkilerde ve iletişimde stresten, fevrilikten uzak durmakta yarar var. İş ile ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir Ekim ayı sizi bekliyor olacak.

10. evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay, iş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır