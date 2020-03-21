Oğlak – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu yeni ay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Yeni Ay ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu Yeni Ay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Yeni Ay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Bu etkileşim sizi ateş topuna çevirecek ve yerinizde kolay kolay duramayacaksınız. Cazibeniz, popülerliğiniz ve libidonuzda inanılmaz bir artış söz konusu. Yeni girişimler, yeni başlangıçlar için çok ama çok uygun bir hafta olacak. Hayatınıza bir nevi güç ve hız geliyor. Özellikle yeni bir iş açmak, yeni iş girişimleri konusunda sizin için çok destekleyici etkiler olacak. Bu hafta motivasyonunuz oldukça yüksek, tüm zorlukların üstesinden rahatça gelebilecek, krizleri kendi yararınıza rahatlıkla dönüştürebileceksiniz. Aklınıza koyduğunuz, hırs yaptığınız tüm konularda başarıyı yakalayabileceksiniz.