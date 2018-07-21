Oğlak – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri, ürettiğiniz her türlü konu üzerinde olacaktır.

Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer ki işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu tutulma ile kendinize yeni teknolojik aletler, telefon, yüksek teknolojik ürünlerde satın almak isteyebilirsiniz. Fakat Merkür geri harekette olacak ve o geri harekette iken elektronik aletler alınmaz! 20 Ağustos’a kadar beklemeniz akıllıca olacaktır. Aslında koşullarınız uygun ise bu tutulma bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize.

Amma velakin tutulma da hem Mars hem de Uranüs etkin olacağından dolayı bir şekilde sizin de cebinizden para çıkacak. Hazır olun! Bu varsa çocuklarınızla ilgili bir masraf olabilir, beklenmedik ya da özel hayatınızı paylaştığınız kimse ile ilgili bir harcama yapmanız gerekebilir ekstradan. Eğer ki gündeminizde nafaka ve miras gibi konular var ise veya anlaşmaya varmanız gereken bir para meselesi varsa gündeminizde, bu dönem anlaşmaya varmanın zor olacağına işaret etmekte gökyüzü. Ya da hak edilen bir para varsa, zam gibi ya da bir şeylerde yan kazandığınız para, onun size gelmesi biraz zaman alabilir ya da bir süre daha gelemeyebilir. Borç verdiğiniz biri borcunuz ödemekte gecikebilir.