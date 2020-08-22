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Oğlak – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 22, 2020
Oğlak – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
24 Ağustos haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi hem ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıkla ilgili konuları hem de ev, yuva, aile ile ilgili konularda krizlere, problemlere, zorlu durumlara, hastalıklara, bu konularda kötü şanslara işaret etmekte.

Partner, ortak veya aile bireylerinin sağlığı olumsuz etkilenebilir, özel hayat aile hayatı arasında krizler söz konusu olabilir. Küslükler, ayrılıklar meydana gelebilir. Kiracıysanız ev sahibiniz ile aranızda gerginlikler de oluşabilir. Bu hafta Venüs ile Neptün etkileşimi sayesinde de varsa partnerinizle birlikte birkaç günlüğüne bir yerlere kaçabilir, romantik bir tatil yapabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi ise ruhunuz bu hafta daha yaratıcı olabilir, iki satır bir şeyler karalayabilirsiniz. Venüs ile Pluto etkileşimi ile de ilişkiler açısından gerginlikler, ortaklaşa işlerde, evlilik gibi durumlarda krizler söz konusu olabilir. Eğer hayatınızda özel anlamda biri yoksa biraz cinsellik yönü ağır basan ilişkilere yönelebilirsiniz de. Bu hafta ilişkilerinizde baskıcı, takıntılı olmamaya özen gösterin.

Burç Yorumları

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