Oğlak – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu Dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz, hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Dolunay zamanı ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Dolunay sürecinde Şiron, Merkür, Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. Özellikle yöneticilerinizle iletişim kurarken, kullandığınız kelimelere dikkat etmenizde fayda var. İlişkilerin zedelenmemesi adına! Hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili konularda pek de tatlı olmayan geri bildirimler alabilirsiniz.

Bu hafta yeni sözleşmeler imzalarken, neyi imzaladığınıza dikkat edin, satır aralarını atlamayın. Kişisel anlamda sorumluluklarınızın artacağı bir hafta sizleri bekliyor. Biraz kaygı ve huzursuzluk duygusu ile boğuşmanız gerekebilir. Cildinize ve dişlerinize dikkat etmenizde fayda var.