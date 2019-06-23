Oğlak – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün/Venüs etkileşimi ile uzak mesafelerle ilgili işleriniz varsa veya yabancılarla bu konularda hayal kırıklığı, işlerin yolunda gitmemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınızla özellikle kadın olanlarla iletişimsel sıkıntılarda olabilir.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal anlamda kafanızı çalıştırarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Kredi çekmek için bankaları araştırabilir, ortaklaşa işler yapıyorsanız eğer gelirleri nasıl arttırabileceğinize dair fikir alış verişleri yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşamın elle tutulmayan, soyut, spiritüel, ruhsal alanları ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz.