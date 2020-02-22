Oğlak – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay, internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir. Web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve az önce saydığım konularda gecikmeler, stres yaratacak durumlarda meydana gelebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir.

Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu Yeni Ay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Ve bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcı zihinsel projeler içindeyseniz bir miktar dağılma ve gecikme beklenebilir. Ya da en iyi hali ile, şiir yazabilir, kitap yazabilir ve bu yazdıklarınızı yayınlayabileceğiniz yayınevleri ile yolunuz kesişebilir. İnternet, sosyal medya ile ilgili daha yaratıcı ve eğlenceli işler de yapabilirsiniz. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Eğer yalnızsanız bu hafta başlayan ilişkiler daha ihtiraslı ve tutkulu olacaktır. Yalnız ailenize karşı inatçı ve dik kafalı bir şekilde davranmamaya özen gösterin. Birilerine karşı sevgi ve nefreti bir arada hissedebilirsiniz. Kalbinizi yanlış insanlara açabilir ve zarar görebilirsiniz. Ya da sevginizi gösterirken takıntılı ve baskıcı bir tavır sergileyebilirsiniz.