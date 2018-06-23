Oğlak – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadar da devam edecek. Mars haritanızın 2. evinde geri gidecek. 2. ev genel olarak maddi kazanımlar, sahip olduğunuz taşınabilir eşyalar, para ile ilişkilidir.

Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte. Maddi anlamda bu dönem paranın bereketi çok kalmayabilir, para geldiği gibi gider ve cüzdanınızda adeta bir delik vardır. Cebinizden parayı gizli bir el sürekli çekiyormuş gibi gelebilir. Bunun yanı sıra size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir. Bir diğer olası etkisi de para ile ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir ve doğru adımlar atamayabilirsiniz. Bu dönem hırsızlıklara, hilekarlara karşı dikkatli olmalısınız. Yatırımlar yapmak için pek de ideal bir süreç olmayacaktır.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal anlamda kafanızı çalıştırarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Kredi çekmek için bankaları araştırabilir, ortaklaşa işler yapıyorsanız eğer gelirleri nasıl arttırabileceğinize dair fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşamın elle tutulmayan, soyut, spiritüel, ruhsal alanları ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz.

Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. Burcunuzda bir Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz. Bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu Dolunay aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Dolunay hafiften sert etkiler aldığı için, kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz