Oğlak – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar aşk-meşk konularında şanslısınız, sizi sevebilecek kişileri yaşamınıza çekebileceksiniz. Bunun yanı sıra bu tarihe kadar güzelleşmek için adımlar atabilir, estetik yaptırabilir, saçınıza başınıza yeni farklı şekiller verebilir, biraz daha imajınızla ilgilenebilirsiniz. Bu dönem hayata biraz daha sevgi penceresi ile bakabilecek, yaşamdaki olumsuzluklar gözünüze çok daha az batabilecektir.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 12. evinizde gerçekleşiyor. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Yeni Ay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu Yeni Ay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yeni Ay etkisi ile, bilinçaltı çalışmaları yapmak, terapilere gitmek, bilinçaltınızda ki korkuları temizlemek, yüzleşmek için de gökyüzü destekleyici olacaktır. Kendinizi biraz daha geri plana çekebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönem yeni dünyevi girişimler için pek uygun olmamakla beraber, ruhsal gelişiminize katkı sağlayacak her türlü eylem için çok uygundur.