Oğlak – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. 3. evinize giriş yapacak olan Venüs sizleri keyifli mini bir seyahate çıkartabilir, kardeşleriniz ve yakın çevrenize karşı daha şefkatli yaklaşabilirsiniz. Birbirinden keyifli seyahatleri de gündeme getirebilir, bunun yanı sıra zorunlu olmayan, keyfi ama size iyi gelecek bir eğitime de başlayabilirsiniz.

Sevgi alışveriş deneyimini kardeşler, kuzenler, eğitimcileriniz arasında çok daha yoğun yaşayabilirsiniz. Bu dönem okumaktan daha çok keyif alabilir, şiir, roman, romantik konuların ele alındığı yazılar, filmler daha fazla ilginizi çekebilir. Eğer ki yalnızsanız eğitim aldığınız yerdeki biri ile bir seyahatte, aynı mahallede, kardeşiniz veya kuzeninizin çöpçatanlığı sayesinde tanışacağınız biri ile romantik bir durum oluşabilir. Birbirinden keyifli, işinizle alakalı iş seyahatlerine çıkabilir veya bu aralar iş değiştirmek gibi bir niyetiniz var ise, yeni işiniz çok seyahat etmenize neden olacak bir iş olabilir.

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars iş ve çalışma ortamı, günlük rutin işleriniz ve sağlığınızla ilgili konularda stres, mücadele, hareket ve daha fazla efor sarf etmeniz gereken koşulları ortaya serecektir. Sağlığınıza bu dönemde ekstra dikkat etmeniz gerekir. Birlikte çalıştığınız kişilerle sürekli fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz.Fakat bu da sizin kararsız veya sürekli fikir değiştirmenizden kaynaklı olabilir. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. Daha çok çalışabilir, efor sarf edebilir fakat daha az takdir görebilirsiniz.