Oğlak – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi yeni ortaklıklar kurma, imzalar atma, sözleşmelerle ilgili konularda etkin olacaktır. Bu süreçte partnerinizi çok daha fazla düşünebilirsiniz.

Ortaklık, partnerinizle ilgili konularda daha duygusal kararlar vermeye meyilli olabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz olası adayları değerlendirebilirsiniz ve iletişim yetenekleri kuvvetli, hareketli, ailesine düşkün birileri ile flört edebilirsiniz. Küs olduğunuz kimselerle barışabilirsiniz bu süreç içinde. Anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu dönem bol bol tavsiye dinlemeye hazır olun. Başka insanların fikirleri ve deneyimleri sizi çok etkileyecek. Bu dönem bol bol proje ortaklığına soyunabilirsiniz. Yalnız partneriniz biraz daha alıngan bir iletişim modeline geçebilir.