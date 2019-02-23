Oğlak – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs/Uranüs etkileşimi ile de eğer ki yalnızsanız sürpriz, beklenmedik, aniden bir aşk söz konusu olabilir. Bu hafta risk almaya daha eğilimli ve özelikle ikili ilişkilerde özgürlük, rahat etmek isteme teması da çok ön planda olabilir.

Eğer işiniz sanat, yaratıcılık, tiyatro, sinema..vb bir iş ise sürpriz bir iş teklifi durumu da söz konusu olabilir. Bu hafta aniden hesapta planda yokken, fiziksel anlamda değişimlerde yapmaya oldukça açık olabileceksiniz, saç kesim şeklinin değişmesi veya farklı renkte boyatmak gibi. Bu hafta biraz daha hobilerinize, size keyif verecek konular için yaşamınızda yer açmanızda yarar var. Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Para ile ilgili konularda genel anlamda şanslı etkiler altında olacaksınız. Daha çok lüks şeylere ve güzellik gerektiren konulara para harcayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ay sonuna kadar harika hediyeler de alabilirsiniz! Kazancınız bu süreçte artmaya başlayacak, alım ve satım işlerinden de kar elde edebilirsiniz. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.