Oğlak – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. İncir çekirdeğini doldurmayacak durumlar yüzünden özel hayatınızı kaosa çevirmemeye özen gösterin. Kumar, borsa ve büyük paralarla ilgili risklere girmek için hiç uygun bir hafta değil. Rastgele cinsel teklifler, cinsel içerikli görüşmeler gündeminizde yer alabilir.

Varsa çocuklarınızın hayatına ilişkin beklenmedik, çok acil ve ani kararlar almanız gerekebilir. Bu onların eğitim veya sağlıkları ile ilgili olabilir. Beklenmedik sürpriz karşılaşmalarla, sürpriz aşklar gündeme gelebilir. Yalnız dikkat edin bu hafta çok hızlı başlayacak aşklar, aynı hızda sona da erebilir. Yurt dışı, uluslar arası işler, yabancılar, eğitim ile ilgili konularda daha cesur ve korkusuz adımlar atabilecek, bu alandaki tüm girişimleriniz için destek bulabileceksiniz. Sürpriz ve hesapta olmayan ama bir o kadar keyifli bir seyahat de gündeme gelebilir.

Bu hafta Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatın anlamı, din, felsefe, gibi konularda daha fazla araştırmaya, okumaya yöneltebileceği gibi, uzak yerlere seyahatler, yurt dışı ile ilgili işler, uluslar arası işler, pasaport ve vize işleri ile uğraşabilirsiniz. Yine hukuksal konularla ilgili beklentisi olanlar, bu süreçte keyifli gelişmeler yaşayabilirler. Mevki ve statü sahibi önemli kişilerle görüşmeler, toplantılar sık sık gündeme gelebilir. Zihniniz her zamankinden çok daha işlek olacaktır. Değişik, farklı kültürler hakkında da okuyabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, dil kursuna gitmek, yabancı dilinizi geliştirmek içinde oldukça uygundur. Yüksek öğretimle ilgili işleriniz varsa, tez yazıyorsanız, savunmanız varsa bu dönem bu konuları da oldukça titiz bir şekilde halledebileceksiniz.

Bu dönem ticari ilişkiler geliştirmek, ticarete atılmak, yabancılarla çalışabileceğiniz iş olanakları geliştirmek, çok uluslu firmalara iş başvuruları yapmak içinde harikadır. Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak burcunda olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Yurt dışı işleri hukukla ilgili işler, eğitim, yabancılarla yapılan işler, inançlar, uzak yerlere seyahatlerle ilgili alanda etkili olacak. Hafta boyunca seyahatler organize edebilir, eğitimlere ve seminerlere katılabilir, vize-pasaport işlerinizi halledebilirsiniz. Ayrıca hukuksal anlamda destek de alabilirsiniz. Hafta boyunca, ruhsal konular, spirütel konular üzerine çokça araştırmalar ve okumalar yapabilir, bu konularda işin ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz.