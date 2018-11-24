Oğlak – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. Bilinçaltı çalışmaları yapmak, korkularınızla yüzleşmek, yaratıcı bir takım çalışmalar yapmak, terapi desteği almak, sizi ruhsal anlamda yoran ve sıkan konu her ne ise buna çözümler bulmak için evren arkanızda olacak adeta.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, daha çok sosyal olacaksınız. Arkadaşlarınızla beraber daha çok vakit geçirecek, partiler, organizasyonlar ön planda olacak. Yalnız arkadaşlarınızla aranızda gizli bir rekabet oluşabilir veya onları fazlaca kontrol etmek isteyebilir, bazılarını acımasızca eleştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı daha fazla sahiplenebilir, onlara karşı tutucu ve kıskanç yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Bu dönemim size katacağı sosyalliği ve hayatına katacağı olası yeni arkadaşların tadını çıkartmaya bakın.