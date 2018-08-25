Oğlak – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, etkileşim içinde olduğunuz kişilerle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızda görüşmeme kararı da olabilir. Sosyal hayatınızı gözden geçirme, düzenleme zamanı sizler için bu hafta.

Bunun yanı sıra arkadaşlarınızla birlikte zihin fırtınaları yapıp yeni projelerde üretebilirsin. Bu hafta akla mantığa uygun her türlü yeni projeyi hayata geçirmek için çok uygundur. Hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bilinçaltı çalışmaları yapmak, terapilere gitmek, bilinçaltınızdaki korkuları temizlemek, yüzleşmek için de gökyüzü destekleyici olacaktır.