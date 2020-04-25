Oğlak – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk ve çocuklardan yana oldukça şanslı zamanlar. Özellikle yalnız olanlar kalpleriniz hızlı attıracak bir aşk ile karşılaşabilirler ama tabii bu pandemi sürecinde bu belki sosyal platformlar üzerinden olabilir.

Hamilelikle ilgili konularda da sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hobilerinize daha çok vakit ayırabilir, okuyabilir, yeni ilgi alanları keşfedebilirsiniz. Yaratıcılığınız bu dönemde oldukça artacaktır. Yalnız Merkür etkisi ile aşk hayatınızla ve çocuklarınızla ilgili konularda bir takım kararlar vermeniz gerekebilir. Eğer yalnız iseniz flörtlerin tadını çıkartmaya bakın. Merak ettiğiniz, ilgi alanınız olan bir konuda yeni eğitimler alabilirsiniz. Varsa çocuğunuzla bu dönem daha sağlıklı iletişim kurabilir, onunla yakından ilgilenebilirsiniz. Yatırımlar konusunda araştırmalara girebilirsiniz ama dikkat bu hafta özellikle borsa gibi araçlarda şansınızı denemek için çok uygun olmayabilir.