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Oğlak – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ocak 25, 2020
Oğlak – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu
27 Ocak haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Neptün etkileşimi ile finansal anlamda kayıplar söz konusu olabilir, sizi olumsuz anlamda şaşırtacak haberler alabilirsiniz. Eğer iş görüşmeleriniz olacak ise maddi anlamda büyük beklentilerinizin olmamasını tavsiye ederim. Bu arada cüzdanınızı, değerli eşyalarınızı bir yerlerde unutmamaya özen gösterin.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile daha da sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla birlikte tiyatro, konser gibi aktivitelere gidebilirsiniz. Arkadaşlarınız sayesinde yeni tanışacağınız kimselerle flörtöz durumlar da oluşabilir. Arkadaşlarınızla seyahat planlayabilirsiniz. Yeni tanışabileceğiniz kimseler sanatla, yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşan kimseler olabilir. Elinize kağıdı kalemi alıp bir şeyler karalamak için harika bir süreç. Bunun yanı sıra sohbetinden keyif aldığınız birisi ile minik, birkaç günlüğüne şehir dışına, su kenarı, deniz kenarı bir yere tatile kaçabilirsiniz. Ya da varsa partneriniz, sevgiliniz, eşiniz bu planı onunla da yapabilirsiniz. Ya da yalnızsınız diyelim, belki de çıkacağınız bir yolculukta tanışacağınız biri ile romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir. Hafta boyunca işinizle alakalı birçok övgü ve destekler de alabileceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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