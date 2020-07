Oğlak – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün ve Venüs etkileşimi ile uzak mesafelerle ilgili işleriniz varsa veya yabancılarla bu konularda hayal kırıklığı, işlerin yolunda gitmemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınızla özellikle kadın olanlarla iletişimsel sıkıntılar da olabilir.

Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Bir tarafınız bağımsızlık çığlıkları atarken bir tarafınız ise sorumluluk altına girmek üzere olacak ve bu çekişme sizi oldukça yorabilir. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili konularda ciddi gerginlikler oluşabilir, meydan okuma durumları ortaya çıkabilir, aşırı inatçı davranışlar sizleri zor duruma sokabilir. Her şeyi her an kontrol altında tutmak zordur ve siz bu hafta bunu deneyimleyebilirsiniz. Evinizde bazı elektronik aletlerde bozulmalar meydana gelebilir, ev, yerleşim, aile ile ilgili konularda beklenmedik sürpriz harcamalar, masraflar ortaya çıkabilir. Aile içinde gerginlikler havada uçuşabilir. Özgürlük ve hareket etme ihtiyacınız artabilir, risk almaya meyilli olabilirsiniz. Bu hafta ikili ilişkiler, finans ve ev,yuva gergin hat üzerinde, bu konularda şartlarda beklenmedik sürpriz ani değişimler meydana gelebilir.