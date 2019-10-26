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Oğlak – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 26, 2019
Oğlak – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu
28 Ekim haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Daha hareketli ve sosyal olabilirsiniz. Davetler, organizasyonlar, arkadaşlarınızla beraber, eğlenceli ve sosyal aktivitelere dahil olabilirsiniz. İşten kazandığınız gelirlerinizi arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Havadaki aşk kokusuna da kapılabilirsiniz. Hayatınıza hediyesi ile gelecek yeni arkadaşlarla tanışabilir, destekler alabilirsiniz. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle dostlarınızın hayatınızın değiştirebilirsiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi, kontrolsüz bir hamileliğe işaret edebileceği gibi, belki de hiç aklınızda yokken birden sanatsal bir konunun eğitimine başlayabilirsiniz. Yalnız özel hayatınızda duygusal olarak istikrarsız davranışlar sergileyebilirsiniz. Bu hafta Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 12. evinizde seyahat eden Venüs sayesinde ilişkiler açısından kendinizi çok da rahat ortaya koyamayabilir, ya da  mevcut ilişkilerinizde zaman zaman krizler oluşabilir. Özellikle finansal anlamda daha dikkatli hareket edilmeli.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 11. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün etkilerini sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde, iş hayatından kazandığınız gelirlerde, idealleriniz ile ilgili konularda hissetmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir. Yardım edeceğiniz veya yardım alacağınız bir konu ile ilgili gelişmeler sandığınızdan çok daha yavaş gelişebilir, pürüzler oluşabilir. Bu ay maaş bordronuzu da dikkatle incelemenizi öneririm. Ödemelerde muhasebesel bir hata ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın doğum günü için alacağınız hediyede karışıklık çıkabilir. İşte Merkür bu tarz pürüzler çıkarmak için kollarını sıvamak üzere.

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