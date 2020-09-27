Oğlak – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu dolunay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Mars / Satürn sert etkileşimi hem ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıkla ilgili konuları hem de ev, yuva, aile ile ilgili konularda krizlere, problemlere, zorlu durumlara, hastalıklara, bu konularda kötü şanslara işaret etmekte. Partner, ortak veya aile bireylerinin sağlığı olumsuz etkilenebilir, özel hayat aile hayatı arasında krizler söz konusu olabilir, küsler, ayrılıklar meydana gelebilir, kiracı iseniz ev sahibiniz ile aranızda gerginliklerde oluşabilir.