Oğlak – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Özellikle iş ve kariyer konusunda değişimlere açık olmanız gerektiği konusunda vurgular yapmakta. Eğer daha iyi bir iş teklifi alırsanız değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ev, yuva, aile, yerleşimle ilgili konular, tapu, arsa, toprak, gayrimenkulla ilgili işlerde beklenmedik, ani, sürpriz gelişen olaylar söz konusu olabilir.

Önemli olan, değişime açık olmak, gergin ortamlar yaratmamak bu konularla ilgili ve köprüleri yıkmadan yumuşak geçişler sağlamak yaşamınızda. İş ve aile arasında eğer sıkışıp kaldıysanız bir süredir çözümü kendinizde aramanın vakti gelmiş de olabilir. Siz kendinizi değiştirdiğiniz anda sıkıntı yaşadığınız alanlarda da sorunların çözülmeye başlayabileceğine de şahit olabilirsiniz. Bir de bu hafta özellikle sağlığınıza ekstra dikkat etmenizi, fiziksel anlamda özellikle estetik anlamda bıçak altına yatmak için pek de uygun bir hafta olmadığına işaret etmekte. Venüs ve Uranüs etkileşim içinde olacaklar ve ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda sürpriz olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İstediğiniz evin çok ucuzladığını görebilir, evinizde veya ailede çözülmesi zor bir problem birden çorap söküğü gibi çözülebilir. Kendinize yeni hedefler ve bu hedeflere nasıl gideceğinizi belirlemenin tam zamanı. Bu arada unutmadan, sağlığınıza da biraz dikkat! Bünyeniz, bağışıklık sisteminiz bu hafta çok kuvvetli olmayabilir. Özel hayatınız çok muhteşem değil açıkçası, ilişkiniz var ise özgürlük, bağımsız teması daha güçlü bir şekilde vurgulanabilir, sevgi ve aşk konusu yaşamınızda daha çok ikinci planda kalabilir, ilişkiler daha çok platonik düzeyde kalabilir veya gizli ilişkilere çekilme ihtimaliniz çok daha yüksek!