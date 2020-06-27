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Oğlak – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 27, 2020
Oğlak – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
29 Haziran haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak. Hayatınızda bazı sonlanmalar yaşayabilirsiniz, bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir.

Bu tutulma aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Tutulma hafiften sert etkiler aldığı için, kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz. Elinizdeki mevcut işleri bitirip yeni işlere başlama zamanı sizler için tam olarak. Tutulmaya Uranüs destek olacağı için, özellikle özel hayatınızda, aşk hayatınızda beklenmedik bir hareketlilik söz konusu. Sürpriz bir aşkın kollarında da bulabileceğiniz gibi kendinizi sürpriz bir yatırımın peşinden gidebilir, şansınıza çok güvenebilirsiniz. Bazılarınıza ise sürpriz bir hamilelik haberi gelebilir bu tutulma ile. Yalnız tutulma süreci içinde Merkür de geri harekette olacak. Bu yüzden tüm imzalı işlerinizi, anlaşma ve sözleşme ile ilgili konuları 15 Temmuz’dan sonraki bir zaman diliminde yapmanızda fayda var.

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