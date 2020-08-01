Oğlak – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte finansal konular iş başında. Bu Dolunay zamanı bir taraftan grup çalışmaları ile kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken bir taraftan da kesenin ağzını biraz açmanız gerekebilir. İş hayatında organize ve sorumluluk bilinci ile hareket etmeniz durumunda başarıyı biraz geçte olsa elde edebileceksiniz. Kişisel anlamda kazançlarınızı artırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir.

Eğer işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu Dolunay ile kendinize yeni teknolojik aletler, telefon, yüksek teknolojik ürünlerde satın almak isteyebilirsiniz. Aslında koşullarınız uygun ise bu Dolunay bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize. Amma ve lakin Dolunay’da Uranüs etkin olacağından dolayı, bir şekilde sizin de cebinizden para çıkacak! Hazır olun! Bu varsa çocuklarınızla ilgili bir masraf olabilir, beklenmedik ya da özel hayatınızı paylaştığınız kimse ile ilgili bir harcama yapmanız gerekebilir ekstradan. Eğer ki gündeminizde nafaka ve miras gibi konular varsa veya anlaşmaya varmanız gereken bir para meselesi varsa gündeminizde, bu dönem anlaşmaya varmanın zor olacağına işaret etmekte gökyüzü. Ya da hak edilen bir para varsa, zam gibi ya da bir şeylerde yan kazandığınız para, onun size gelmesi biraz zaman alabilir ya da bir süre daha gelemeyebilir. Ya da borç verdiğiniz biri borcunuz ödemekte gecikebilir.

Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal anlamda kafanızı çalıştırarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Kredi çekmek için bankaları araştırabilir, ortaklaşa işler yapıyorsanız eğer gelirleri nasıl arttırabileceğinize dair fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşamın elle tutulmayan, soyut, spiritüel, ruhsal alanları ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sizler için harika bir haber, bu tarihe kadar bir çoğunuz yeni ilişkilere yelken açabilir, evlilik, nişan gibi durumlarda şanslı olacaksınız. Karşınızdaki kişilerle kuracağınız sıcak ve samimi ilişkiler sayesinde rahatlıkla destek ve yardım görebileceksiniz. İlişkilerinizde olası sorun ve problemlerle uğraşanlar artık daha hassas bir sürece giriş yapıyorlar ve sakinleşmeye başlıyorlar. Özel hayatta huzur teması daha ağır basacak.