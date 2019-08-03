Oğlak – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Gizlilik içinde yürüttüğünüz tüm işleriniz olumlu sonuçlanacak. Maddi anlamda beklenmedik bir destek bulabilirsiniz. Kredinize onay çıkabilir, burs bulabilir, borçlarınızı ödeme konusunda kolaylıklar yakalayabilirsiniz.

Keza sağlıkla ilgili konularda da destekleyici etkiler söz konusu olabilecek. Özellikle hem finans hem de kariyer anlamında güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, iyi değerlendirin bu haftayı. Eskiden kalan ama çözemediğiniz bir takım konuları çözüme kavuşturmak için de harika bir hafta. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal anlamda kafanızı çalıştırarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Kredi çekmek için bankaları araştırabilir, ortaklaşa işler yapıyorsanız eğer gelirleri nasıl arttırabileceğinize dair fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşamın elle tutulmayan, soyut, spiritüel, ruhsal alanları ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz.