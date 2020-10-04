Oğlak – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Özellikle iş-kariyer konusunda değişimlere açık olmanız gerektiği konusunda vurgular yapmakta.

Eğer daha iyi bir iş teklifi alırsanız değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ev, yuva, aile, yerleşimle ilgili konular, tapu, arsa, toprak, gayrimenkulle ilgili işlerde beklenmedik ani sürpriz gelişen olaylar söz konusu olabilir. Önemli olan, değişime açık olmak, gergin ortamlar yaratmamak bu konularla ilgili ve köprüleri yıkmadan yumuşak geçişler sağlamak yaşamınızda. İş ve aile arasında eğer sıkışıp kaldıysanız bir süredir çözümü kendinizde aramanın vakti gelmişte olabilir. Siz kendinizi değiştirdiğiniz anda sıkıntı yaşadığınız alanlarda da sorunların çözülmeye başlayabileceğine de şahit olabilirsiniz. Bir de bu hafta özellikle sağlığınıza extra dikkat etmenizi, fiziksel anlamda özellikle estetik anlamda bıçak altına yatmak için pekte uygun bir hafta olmadığına işaret etmekte.