Oğlak – 6 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

6 Ağustos haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile beraber iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça destekleyici etkiler altında olacaksınız. Terfi bekleyenler, iş değiştirmek isteyenler, iş arayanlar güzel fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz.

İş hayatınızda kuracağınız diplomatik ilişkiler size kazanç olarak geri dönecektir. İş arayanlar bu dönem özellikle kadınların ön planda olduğu sektörlerde iş bulabilirsiniz. İş hayatınızda daha hoşgörülü olmaya başlıyorsunuz. Eğer ki hayatınızda kimse yoksa, yalnızsanız iş vasıtası ile ya da iş yerinizden biri ile duygusal yakınlaşmalar olabilir. Ve bu hafta Aslan burcunda Merküryen bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın hayatınızda odaklanacağı konular krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz, belki de kendi işinizi kurmak içinde kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size, ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz.

Tutulma belki sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ki ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlarda bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Ya da evli iseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa partneriniz iş ve maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve tüm bu önemli gelişmeleri 20 Ağustos’tan sonraya bırakın.