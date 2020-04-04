Oğlak – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Özellikle dijital bağlantılı. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim ve bilgi alışverişi yoğunluğunu ev, yuva, aile ilişkileri, geleceğe yönelik hedeflerle ilgili konulara kaydırmaya başlıyorsunuz. Aile ortamınızda sözü dinlenen, fikirlerinizle dikkat çeken kişi siz olabilirsiniz. Evinize yeni elektronik, iletişim araçları alabilirsiniz. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. Öncelikle özel hayatınız, aşk hayatınızla ilgili stresli durumlara hazır olun. Aniden ortaya çıkan kavgalar, tartışmalar yüzünden ayrılıklar ve kopmalar söz konusu olabilir. Bu aralar alacağınız yatırımla ilgili tüyoları dikkatle analiz edin, hatta bana sorarsanız yatırımlar için pek de öyle uygun bir dönemde değilsiniz. Nereden baksanız bir ay kadar beklemekte fayda var. Kredilerinizi, borçlarınızı yapılandırmanın yolunu bulmakta fayda var. Çocuklarınızla ilgili de stresli durumlar meydana gelebilir, çocuğunuzla tartışmayın, kavga etmeyin ve sakin olmaya bakın.