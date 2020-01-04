Oğlak – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu

6 Ocak haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay Tutulması. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte birliktelikler, ortaklıklar, evlilik ve bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Kısacası hem ortaklık hem özel hayatınız, evli olduğunuz partner veya evlenmek üzere olduğunuz kişi ile ilgili önemli bir takım kararlar verilecek zamanlar. Bu Plütonik tutulma ile ikili ilişkilerde zorlanmalar, görüş ayrılıkları, kopmalar, ayrılmalar gündeme gelebilir. Bu hafta daha çok evinize, yuvanıza, ailenize odaklanarak geçirmenizi tavsiye edebilirim. Ani öfkelenmeler, aile içinde patlamalar yüzünden ilişkilerinizde zor zamanlar geçirebilirsiniz. Ayrılıklar, kopmalar, boşanmalar söz konusu olabilir.