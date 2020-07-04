Oğlak – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Finansal anlamda özellikle destek bulabileceğinize, maddi olarak rahatlayacağınız haberler almanıza yardımcı olacaktır. Yaratıcılık gerektiren veya alım satım işlerinden de gelir elde edebileceksiniz. Web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir.

Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Ve bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim, haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcı zihinsel projeler içindeyseniz bir miktar dağılma ve gecikme beklenebilir. Ya da en iyi hali ile, şiir yazabilir, kitap yazabilir ve bu yazdıklarınızı yayınlayabileceğiniz yayınevleri ile yolunuz kesişebilir. İnternet, sosyal medya ile ilgili daha yaratıcı ve eğlenceli işler de yapabilirsiniz.