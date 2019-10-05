Oğlak – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn’ün zorlu görünümü ile başlıyoruz. Özellikle yöneticilerinizle iletişim kurarken, ilişkilerin zedelenmemesi adına kullandığınız kelimelere dikkat etmenizde fayda var. Ya da hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili konularda pek de tatlı olmayan geri bildirimler alabilirsiniz. Bu hafta yeni sözleşmeler imzalarken, neyi imzaladığınıza dikkat edin, satır aralarını atlamayın. Kişisel anlamda sorumluluklarınızın artacağı bir hafta sizleri bekliyor, biraz kaygı ve huzursuzluk duygusu ile boğuşmanız gerekebilir. Cildinize ve dişlerinize dikkat etmenizde fayda var.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, daha çok sosyal olacak, arkadaşlarınızla beraber daha çok vakit geçirecek, partiler, organizasyonlar ön planda olacak. Yalnız arkadaşlarınızla aranızda gizli bir rekabet oluşabilir veya onları fazlaca kontrol etmek isteyebilir, bazılarını acımasızca eleştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı daha fazla sahiplenebilir, onlara karşı tutucu ve kıskanç yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Bu dönemin size katacağı sosyalliği ve hayatınıza katacağı olası yeni arkadaşların tadını çıkartmaya bakın.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor, yani geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Dolunay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak yeni bir ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Dolunay’da Güneş ve Plüton’un etkileşimi ile iş konularında kararsız kalabilir, ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Özellikle ev ve iş arasında denge kurmak ve otorite figürlerle ilişkilerde ve iletişimde stresten, fevrilikten uzak durmakta yarar var. İş ile ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir ekim sizi bekliyor olacak.