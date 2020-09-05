Oğlak – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu

7 Eylül haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gezegen etkisi Mars'ın geri hareketine başlaması olacak. Mars 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket.

Mars sizin 4.evinizde geri gitmeye başlayacak. Bu alan yuva, aile yerleşimi, gayrimenkul, atalar, köklerle ilgili alandır. Mars'ın geri gitmesi demek, bu alanda yapacağınız olası başlangıçlar ve atılımlarla ilgili bir takım problemler, sorunlar çıkartabilir ortaya. Ev almak veya satmak için pek uygun bir süreç değildir, sürekli evrak işlerinde aksilikler çıkabilir ortaya. Eğer erkekseniz annenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, eğer kadınsanız babanızla aynı şekilde yakından ilgilenmeniz gereken koşullar oluşabilir. Ailenizle ortak payda da buluşmanız bu süreçte biraz daha zor olabilir, isteklerinizi onlara kabullendirmekte zorluklar yaşayabilirsiniz. Yeni bir inşaat başlatmak içinde uygun bir süreç değil, gerçi hoş başlatabilirsiniz de ama işlerin ağırdan alınarak ilerleyeceğini bilin. Bu süreçte yüzme gibi, doğa yürüyüşleri gibi eylemlere hayatınızda daha fazla yer verin.