Oğlak – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile arkadaşlarınızla iletişim çok daha ön plana çıkacak, arkadaşlarınızla ortak düşünce ve fikir paylaşımları doğrultusunda hareket edeceksiniz, daha sosyal ve dışa dönük olabileceksiniz.

Yine bu tarihe kadar grup aktiviteleri ön plana çıkabilir. Yeni ortamlar içine girebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren koşullar ön planda olacak. Bu aslında nispeten güzel bir etki, yeni iş teklifleri ile karşılaşabilir, yükselmenizi sağlayacak koşullar oluşabilir. Yalnız kararsız kalabilir, ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Özellikle ev ve iş arasında denge kurmak ve otorite figürlerle ilişkilerde, iletişimde stresten, fevrilikten uzak durmakta yarar var. İş ile ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir Ekim sizi bekliyor olacak.